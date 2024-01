Spagna: individuati 300 mila dipendenti pubblici non contabilizzati dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinora il governo non ha conteggiato correttamente il numero dei dipendenti pubblici in Spagna. Lo riferisce il quotidiano “El Mundo”, secondo cui sono gli stessi esponenti dell'esecutivo a riconoscerlo e lo dimostra il profondo cambiamento di metodologia attuato, e il cui risultato è altrettanto notevole: ci sono, infatti, quasi 300 mila funzionari in più rispetto a quanto stimato. E la cifra totale, alla fine di luglio dello scorso anno, era già di tre milioni di lavoratori, la quota più elevata mai registrata. Il bollettino statistico del personale al servizio della Pubblica amministrazione, considerato il documento più attendibile sulla composizione dei dipendenti pubblici, è stato aggiornato questa settimana e comprende per la prima volta i lavoratori con contratto inferiore a sei mesi e al personale in formazione. Il documento, come spiegato dal direttore del dipartimento José Luis Escrivá, mostra "jun aumento di 224 mila dipendenti nello Stato e nelle comunità autonome come risultato dell'inserimento di personale temporaneo con contratto inferiore a sei mesi , e un aumento di 70 mila dipendenti corrispondente al personale in formazione o tirocinio". (Spm)