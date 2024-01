Gaza: Netanyahu, “non scenderò a compromessi sullo Stato palestinese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha nuovamente respinto le richieste per la nascita di uno Stato palestinese dopo la guerra a seguito dei recenti colloqui con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Gaza deve essere smilitarizzata, sotto il pieno controllo di sicurezza dello Stato di Israele. Non scenderò a compromessi sul pieno controllo della sicurezza israeliana su tutto il territorio a ovest della Giordania. In qualità di primo ministro di Israele, ho mantenuto fermamente questa posizione nonostante le grandi pressioni internazionali e interne. La mia insistenza è ciò che ha impedito per anni la creazione di uno Stato palestinese che avrebbe rappresentato un pericolo esistenziale per Israele”, ha scritto Netanyahu in un post su X, il social network precedentemente noto come Twitter. Il territorio “a ovest della Giordania” comprende Israele, la Cisgiordania controllata dall’Autorità nazionale palestinese e la Striscia di Gaza governata dal movimento islamista Hamas, che Israele sta combattendo il a seguito agli attacchi del 7 ottobre. (segue) (Res)