Gaza: Netanyahu, “non scenderò a compromessi sullo Stato palestinese” (2)

- Le parole di Netanyahu giungono nel contesto di una spaccatura con gli Stati Uniti, il più importante alleato di Israele, sull’assetto di Gaza una volta finito il conflitto. Per il presidente degli Stati Uniti, infatti, una soluzione a due Stati al conflitto nella Striscia di Gaza “non è impossibile”, dal momento che “ci sono diversi tipi di soluzione di questo tipo: alcuni membri delle Nazioni Unite, non hanno Forze armate proprie, oppure hanno altre limitazioni”, ipotizzando così la creazione di uno Stato palestinese smilitarizzato. "Apprezzo molto il sostegno degli Stati Uniti a Israele, e l'ho espresso anche al presidente, ma sostengo fermamente i nostri interessi vitali. Ho sottolineato al presidente Biden la nostra determinazione a portare a termine tutti gli obiettivi di guerra e a garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele. Ecco perché insisto sul fatto che, dopo aver ottenuto la vittoria completa, dopo aver eliminato Hamas, non ci sarà più alcuna entità a Gaza che finanzi il terrorismo, educhi il terrorismo o invii terrorismo", ha detto ancora Netanyahu. (segue) (Res)