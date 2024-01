Gaza: Netanyahu, “non scenderò a compromessi sullo Stato palestinese” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano si trova quindi tra due fuochi: da una parte deve affrontare le pressioni della comunità internazionale per consentire la creazione di uno Stato palestinese; sul piano interno deve garantire la sicurezza di Israele, in particolare su insistenza dei membri di estrema destra della sua coalizione di governo. Non solo. Il premier deve affrontare anche le richieste di elezioni anticipate, con migliaia di persone che ogni sabato scendono nelle strade di Tel Aviv. L’opposizione, infatti, accusa Netanyahu di voler prolungare la guerra per restare al potere ed evitare i processi per corruzione che sono stati sospesi a causa del conflitto. (segue) (Res)