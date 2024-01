Gaza: Netanyahu, “non scenderò a compromessi sullo Stato palestinese” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il movimento libanese filo-iraniano Hezbollah ha annunciato la morte di un altri due combattenti durante gli scontri con Israele. Sale così a 163 il bilancio complessivo delle vittime del “Partito di Dio” dall’inizio delle ostilità con le Idf lungo la Linea blu, il confine de facto tra Israele e Libano. In Siria, invece, i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 11 militari dell’Esercito arabo siriano fedele al presidente Bashar al Assad, 42 membri delle milizie sostenute dall’Iran e almeno dieci esponenti del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica iraniana. L’ultimo attacco in ordine di tempo è avvenuto ieri a Damasco, dove almeno cinque membri dei pasdaran iraniani sono stati uccisi, incluso Haj Sadiq Omidzadeh (identificato da Teheran come Hojatullah Omidh), comandante dell’intelligence in Siria della Forza Qods del Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica. (Res)