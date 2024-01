Bielorussia: Stato maggiore, attacco contro Stato alleato sarà considerato attacco contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dottrina militare bielorussa stabilirà che un attacco contro qualsiasi Stato alleato sarà considerato come un attacco contro il Paese. Lo ha affermato Artem Butorin, portavoce dello Stato maggiore delle Forze armate bielorusse. Nella dottrina militare "saranno custoditi i principi generali e le nostre opinioni su come ci comporteremo come alleati. Sicuramente, la dottrina militare manterrà la disposizione che prevede che un attacco contro qualsiasi Stato a noi alleato venga essere considerato come un attacco alla Repubblica di Bielorussia", ha detto Butorin in un''intervista all'emittente televisivaf “Stv”. Nella riunione del Consiglio di sicurezza della Bielorussia dello scorso 16 gennaio è stata esaminata e concordata una bozza della nuova dottrina militare nazionale. Il documento sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea popolare nel mese di aprile. (Rum)