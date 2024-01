Usa: primarie repubblicane, Trump in vantaggio di 11 punti su Haley in New Hampshire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe replicare alle primarie repubblicane nel New Hampshire, dove si voterà martedì 23 gennaio, la vittoria a valanga ottenuta lo scorso 15 gennaio ai caucus dell'Iowa, mantenendo un consenso intorno al 50 per cento e un margine a doppia cifra sui suoi rivali. Lo indica un sondaggio pubblicato oggi dall'emittente "Cnn", che attribuisce a Trump il 50 per cento dei voti nello Stato del granito, contro il 39 per cento per l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley. Si tratta di numeri in crescita per entrambi i candidati (a inizio gennaio la stessa "Cnn" dava l'ex presidente al 39 per cento e Haley al 32), che tuttavia mostrano come il vantaggio di Trump nei confronti dei suoi rivali si stia allargando. Il sondaggio non sorride al governatore della Florida Ron DeSantis, dato al 6 per cento, ben al di sotto della soglia minima del 10 per cento necessaria per portare delegati alla Convention nazionale repubblicana della prossima estate. (segue) (Was)