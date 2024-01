Usa: primarie repubblicane, Trump in vantaggio di 11 punti su Haley in New Hampshire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il New Hampshire, tradizionalmente moderato, è considerato dagli osservatori uno degli Stati più "contendibili" delle primarie repubblicane, con elettori che nei mesi scorsi si sono mostrati aperti alle proposte dei rivali di Trump. Quest'ultimo sembra tuttavia aver consolidato il proprio consenso anche tra gli elettori che si considerano ideologicamente moderati. Inoltre, l'88 per cento degli intervistati intenzionati a votare per l'ex presidente dichiara di aver già preso una decisione definitiva in merito al proprio voto. Nel caso di Haley, la percentuale si abbassa al 74. Il 70 per cento crede che Trump vincerà in New Hampshire, mentre tra gli elettori di Haley solo il 36 per cento pronostica un trionfo dell'ex governatrice della Carolina del Sud. (Was)