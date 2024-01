Libia: fonti “Nova”, riapertura giacimento petrolifero di Sharara "nelle prossime ore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande giacimento petrolifero della Libia era stato chiuso il 3 gennaio scorso dal Fezzan Gathering, un collettivo composto da notabili del Fezzan e da alcune istituzioni della società civile di recente costituzione. Vale la pena sottolineare che le richieste dei dimostranti - tra cui figura l’aumento della fornitura di carburante, l’apertura di posti di lavoro per i laureati libici del posto, l’ammodernamento dell'ospedale di Sebha (il capoluogo del Fezzan), l’apertura di una filiale della Brega Oil Company (sussidiaria della Noc con sede nell’est) sempre a Sebha, l’avvio dei lavori di costruzione del progetto per la Raffineria petrolifera del sud - sono sostenute in primis dal comando generale dell’Enl. “Il generale Haftar ha promesso ai manifestanti di migliorare le condizioni della regione meridionale relative ai servizi di base”, riferisce la fonte di sicurezza di Ubari. Quest'ultima fonte indica che la riapertura del campo è altresì legata alla decisione del primo ministero del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, di spostare il quartier generale della Akakus Oil Operations Company da Tripoli a Ubari, come richiesto dai dimostranti. (Res)