Spagna: Sanchez, siamo al fianco dei manifestanti filo palestinesi

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso il suo sostegno alle decine di migliaia di persone che ieri hanno partecipato alle manifestazioni filo palestinesi in diverse città della Spagna. “Anche noi siamo con tutti loro”, ha dichiarato Sanchez durante un convegno del Partito socialista a La Coruna, in Galizia, riferendosi alle manifestazioni svoltesi “in molte strade e in molti villaggi della Spagna (...) per il riconoscimento della Stato palestinese e la fine della guerra in Medio Oriente”. Queste manifestazioni, organizzate dalla piattaforma Solidarity Network con lo slogan "Fermiamo il genocidio in Palestina", si sono svolte in diverse grandi città tra cui Madrid che ha registrato la partecipazione più numerosa, pari a 25 mila persone secondo i dati forniti dal governo. (Spm)