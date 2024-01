Afghanistan: Rosaviatsia su incidente aereo russo, vive quattro delle sei persone a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di ricerca e salvataggio a terra ha trovato l'aereo Falcon 10 precipitato in Afghanistan con sei persone a bordo: secondo le informazioni preliminari quattro sono vive, mentre si sta chiarendo la sorte delle altre due. Lo ha riferito l'Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia). Come riferito in precedenza dal dipartimento, il Falcon scomparso in Afghanistan era immatricolato nel registro statale degli aerei civili della Federazione Russa; a bordo c'erano sei persone: quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri. Il Falcon 10 ha effettuato un volo charter sulla rotta Gaya, in India, passando per Tashkent, in Uzbekistan, a Zhukovskij, in Russia. "Secondo le informazioni dell'ambasciata russa in Afghanistan: il servizio locale di ricerca e salvataggio a terra ha trovato l'aereo Falcon 10. Delle sei persone a bordo dell'aereo, quattro sono vive (presentano diverse ferite), la sorte delle altre due è in fase di chiarimento", si legge sul canale Telegram di Rosaviatsia.(Rum)