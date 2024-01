Forza Italia: Simeoni, il partito è in crescita, buon lavoro a Regimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala gremita "a cui abbiamo assistito questa mattina dimostra ancora una volta che Forza Italia è una realtà attrattiva che sta crescendo. Siamo stretti attorno al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che ci sta guidando autorevolmente in questa fase importante che porterà alle elezioni europee, alle quali siamo certi faremo risultati notevoli". È quanto ha detto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. La crescita "del nostro partito è ormai da tempo costante e lo si vede anche in Regione Lazio, dove siamo stati eletti in tre, a inizio legislatura, e ora siamo in sei grazie al recente ingresso del consigliere Angelo Tripodi. Con il consigliere Nazzareno Neri di Noi Moderati abbiamo dato vita a un intergruppo e avviato un lavoro, con esperti e professionisti, per presentare le nostre proposte su molti temi, a partire dalla sanità. Come ha detto bene il coordinatore regionale Claudio Fazzone - si legge ancora nella nota -, siamo un gruppo forte e unito che appoggia con convinzione il presidente Francesco Rocca perché è a tutti gli effetti una persona capace che sta basando la sua azione politica sulla serietà e sul rigore, come dimostrano, solo per fare un esempio, le scelte fatte fin qui proprio in materia di sanità, con investimenti importanti mirati ad abbattere le liste d'attesa negli ospedali e a rendere più efficiente il sistema sanitario del territorio". (segue) (Com)