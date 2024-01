Forza Italia: Simeoni, il partito è in crescita, buon lavoro a Regimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Oggi - ribadisce Simeoni - tutti noi affidiamo alla guida esperta di Luisa Regimenti, a cui faccio un in bocca al lupo, il compito di coordinare il lavoro del partito nella città di Roma. Luisa raccoglie l'eredità lasciata dal senatore Maurizio Gasparri, sempre impeccabile in questi anni, ma saprà fare un lavoro altrettanto importante. Con il senatore Lotito e il capogruppo Barelli, e con i tanti amici oggi presenti, parteciperemo a tutte le iniziative romane e la sosterremo durante il suo mandato, certi di raggiungere insieme grandi traguardi", conclude. (Com)