Roma: De Priamo-Masi (Fd'I), presidiare Città del Rugby, denunce di nuove occupazioni

21 luglio 2021

- Sembra sia durato poco lo sgombero dell'ex città del rugby, "già i cittadini segnalano strani movimenti all'interno. Ci chiediamo se il Sindaco, in altre faccende affaccendato, abbia predisposto un presidio per evitare che la struttura fosse nuovamente occupata. Interrogheremo su questo e faremo un sopralluogo nelle prossime settimane. Continua il nostro impegno per trovare una soluzione condivisa sul futuro della struttura, ma non siamo disposti a tollerare ancora l'indifferenza di Gualtieri nei confronti delle periferie romane". Lo dichiarano in una nota il Senatore di Fd'I Andrea De Priamo e il Consigliere di Fd'I in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi. (Com)