Latina: Adinolfi (Lega), Ponza necessità di porto sicuro, Regione e Governo stanzino risorse

23 luglio 2021

- "Mi associo al vicepremier e ministro Matteo Salvini nell'esprimere solidarietà ai passeggeri e a tutto l'equipaggio del traghetto, condividendo appieno la necessità di approfondire la situazione e studiare possibili soluzioni atte ad evitare che simili episodi possano ripresentarsi". Lo si legge in una nota dell'eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi. Il vento da levante rappresenta da sempre "un problema per gli attracchi al porto. Pertanto, al di là degli accertamenti sul caso che saranno condotti da chi di competenza, occorre riflettere sulle possibilità infrastrutturali del porto dell'isola pontina, prevedendo nel più breve tempo possibile azioni dirette a prevenire simili accadimenti, assicurando l'incolumità di utenti e operatori. È necessario che Regione e Governo attivino nell'immediato un tavolo interistituzionale e stanzino risorse idonee, anche in relazione al nuovo piano dei porti di interesse economico regionale recentemente deliberato dalla Giunta del Presidente Rocca che oggi, a seguito di quanto accaduto, assume una nuova veste e priorità. L'isola di Ponza, i suoi abitanti, i lavoratori e i tanti turisti che l'affollano, devono avere un porto sicuro e devono poter contare anche su navi moderne, rinnovate sotto il profilo tecnologico: ne va della loro sicurezza ma anche dello sviluppo commerciale e turistico della città".(Com)