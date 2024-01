Cultura: Marotta (Avs), Teatro Roma ennesima macchia su destra che governa Paese e regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima "il tentato blitz per salvare Barbareschi e acquistare il Teatro Eliseo. Ora, con un colpo di mano, la destra impone la nomina, in spregio alla doverosa collaborazione istituzionale, del direttore della Fondazione Teatro di Roma". Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per Avs in Consiglio regionale del Lazio. "Il disegno è chiaro, goffo e arrogante: imporre un'egemonia nel settore della cultura, attraverso forzature delle procedure e degli equilibri istituzionali. Fa bene il Sindaco di Roma a denunciare quanto accaduto e a lavorare per il ripristino del corretto funzionamento delle istituzioni. Chiediamo che si rispetti il ruolo di Roma Capitale nella Fondazione Teatro di Roma e che la discussione ritorni nelle sedi appropriate attraverso il rispetto di procedure e ruoli: perché fino a prova contraria siamo ancora in uno stato di diritto e quanto avvenuto nel CdA del Teatro di Roma fa male alle istituzioni della cultura della città e soprattutto macchia l'immagine di questa destra al governo del Paese e della Regione".(Com)