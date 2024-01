Libano: media, due membri di Hezbollah uccisi in un attacco israeliano nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due combattenti del movimento libanese filo-iraniano Hezbollah sono stati uccisi in un bombardamento compiuto da un drone israeliano contro il loro veicolo nel sud del Libano. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando fonti di sicurezza. Il veicolo è stato colpito nella regione di Bint Jbeil, roccaforte di Hezbollah. L’obiettivo dell’attacco era un dirigente del “Partito di Dio” che però sarebbe scampato all’attentato, mentre a morire sarebbero stati due sottoposti. La “Washington Post” ha riferito venerdì 10 gennaio che Israele intende intensificare i combattimenti al confine libanese con Hezbollah se non verrà raggiunto presto un accordo diplomatico a lungo termine. (Lib)