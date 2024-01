Libia: Noc rimuove stato di forza maggiore da giacimento petrolifero di Sharara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore una fonte di sicurezza di Ubari, città-oasi della regione sud-occidentale del Fezzan in prossimità di Sharara, aveva anticipato ad "Agenzia Nova" che la riapertura del campo sarebbe avvenuta entro breve “su istruzione del generale Khalifa Haftar”, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) con sede a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica, la regione libica orientale. Il campo giacimento petrolifero è gestito da Akakus Oil Operations Company, una joint-venture che riunisce la Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil. Tra le richieste dei dimostranti figurava l’aumento della fornitura di carburante, l’apertura di posti di lavoro per i laureati libici del posto, l’ammodernamento dell'ospedale di Sebha (il capoluogo del Fezzan), l’apertura di una filiale della Brega Oil Company (sussidiaria della Noc con sede nell’est) sempre a Sebha, l’avvio dei lavori di costruzione del progetto per la Raffineria petrolifera del sud e il trasferimento del quartier generale della Akakus Oil Operations Company da Tripoli a Ubari. (Lit)