Francia: migliaia di persone protestano contro la legge sulll'immigrazione

- Diverse migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro la nuova legge che inasprisce le norme sull’immigrazione. Una colonna di manifestanti a Parigi ha avviato un corteo dalla piazza del Trocadéro sino all'Esplanade des Invalides. Tra i manifestanti si cantano slogan come “la Francia è un paese di solidarietà!” e “documenti per tutti gli immigrati clandestini!”. Le persone che si oppongono alla legge definiscono tale provvedimento una “vittoria per l’estrema destra” e sperano che le proteste possano influenzare il Consiglio costituzionale che dovrebbe pronunciarsi sul rispetto delle norme costituzionali il prossimo 25 gennaio. Al corteo hanno aderito sindacati, esponenti del mondo della cultura, scientifici e religiosi, di numerose associazioni e formazioni politiche di sinistra: il Partito socialista, la France Insoumise, il Partito comunista ed Europa Ecologia I Verdi. (Frp)