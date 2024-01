Milano: Pastorella (Azione), lavoriamo con Sala per realizzare "città a 15 minuti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'città 15 minuti' rimane ancora un nostro obiettivo, è un lavoro in corso e con questa giornata e questi gazebo vogliamo rimarcare e ribadire il lavoro che ancora c'è da fare e offrire il nostro aiuto e la nostra competenza per farlo". Lo ha detto Giulia Pastorella, deputata di Azione, durante l'incontro con la cittadinanza a Milano. Oggi i gazebo organizzati dalla sezione milanese del partito in quattro punti periferici della città: in piazza Caserta, in via Grosotto, in piazza Selinunte e in piazza Cantoni. "I quartieri periferici soffrono ancora dei problemi di sempre, come la sicurezza ma anche la coesione sociale. Problemi che sono affrontati solo in parte, anche a causa delle ristrettezze di budget che il Comune, per condizioni esogene, sta sperimentando. Vogliamo però ribadire che non è vero che la giunta Sala ha abbandonato i quartieri e non è vero che ha abbandonato l'idea di poterli rendere davvero delle piccole città in cui tutto è a 15 minuti. Siamo qua per capire esattamente come farlo al meglio in tempi più brevi possibili" ha continuato Pastorella. "Città a 15 minuti", ha concluso Pastorella, "significa anche sicurezza con le idee di Gabrielli, che noi condividiamo, sulla presenza delle forze dell'ordine più visibili nei quartieri. Noi vogliamo continuare a sentire i cittadini e sentire le loro istanze. Per questo abbiamo scelto dei luoghi in cui i nostri consiglieri municipali stanno già lavorando e su cui poi noi possiamo fare da sponda, a livello di consiglio comunale, per incitare gli assessori competenti a fare ancora di più".(Com)