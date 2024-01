Medio Oriente: ministro della Difesa stasera in Israele dopo i viaggi in Egitto e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Francia, Sébastien Lecornu, atterrerà stasera in Israele per incontrare domani il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer, il membro del gabinetto di guerra Benny Gantz e il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, Lecornu incontrerà anche le famiglie degli ostaggi francesi detenuti a Gaza. Il ministro francese era stato l'ultima volta in Israele a novembre e recentemente è stato in Egitto e in Libano. (Res)