Sicurezza: Pastorella (Azione), militarizzazione città è un segnale, ma è non l'unica strada

- La militarizzazione "è sicuramente un segnale per i cittadini, ma non può essere l'unica strada". Lo ha detto Giulia Pastorella, deputata di Azione, durante l'incontro con la cittadinanza a Milano. Oggi i gazebo organizzati dalla sezione milanese del partito in quattro punti periferici della città: in piazza Caserta, in via Grosotto, in piazza Selinunte e in piazza Cantoni. "Noi pensiamo che la sicurezza debba passare per la tecnologia, ad esempio con la presenza di telecamere e il monitoraggio del territorio, e che debba passare anche attraverso meccanismi di coesione sociale e di un territorio più di comunità" ha spiegato Pastorella. "Quindi non solo sicurezza con Vigili e Polizia, che sono importanti, ma ci sono anche tanti altri aspetti che vanno tenuti in considerazione. E questo è qualcosa su cui ci impegneremo. Perché la destra intende la sicurezza solo in termini di militarizzazione, la sinistra solo come talvolta 'dipingiamo delle panchine'. E noi siamo nel mezzo. C'è tanto altro nel mezzo e su questo bisogna concentrarsi", ha concluso.(Com)