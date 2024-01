Filippine: in elicottero al concerto dei Coldplay, polemiche sul presidente Marcos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Junior, è finito al centro delle polemiche sui social media per aver utilizzato l’elicottero di Stato per recarsi a un concerto della rock band britannica Coldplay a Bulacan, a nord della capitale Manila. Tanto da costringere il servizio comunicazione dell’ufficio di presidenza a diramare una nota nella quale si spiega che il ricorso al velivolo si è reso necessario in ragione delle condizioni senza precedenti del traffico nell’area, legate all’afflusso di oltre 40 mila spettatori verso la Philippine Arena di Bulacan. Una situazione notata anche dal cantante e leader del gruppo, Chris Martin, che durante il concerto ha ringraziato così il pubblico presente: “Ho visto del traffico in vita mia, ma credo che questo sia il numero uno al mondo. Avete attraversato l’inferno per essere qui”. Le spiegazioni della presidenza non hanno tuttavia convinto numerosi utenti del web, che hanno criticato l’uso di fondi pubblici da parte di Marcos per attività personali e non ufficiali.(Fim)