Milano: De Corato,finalmente sgomberato mercato abusivo di piazzale Cuoco, spero domenica prossima non saremo punto e a capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "finalmente si è provveduto a contrastare traffici illeciti e malavita. Ricordo che in piazzale Cuoco, da anni, la domenica mattina è presente una, a volte due, pattuglie di vigili che controllano solamente lo svolgimento del mercato senza mai intervenire". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sull’operazione di questa mattina avvenuta nel mercato di piazzale Cuoco e viale Puglie a Milano. "Sono anni - sottolinea De Corato - che io denuncio questa grave situazione e come Fratelli d’Italia, quando ricoprivo il ruolo di Assessore Regionale alla Sicurezza, nel 2010 organizzammo un sopralluogo in quel mercato, ma nessuno, da Palazzo Marino, ha mai fatto nulla. Oggi, grazie a Gabrielli, forse possiamo dire che è iniziato il contrasto alle attività illecite domenicali in quella zona". "Spero vivamente che domenica prossima non saremo punto e a capo con i vigili solo a presenziare e a guardare le vendite illegali e abusive della zona", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia.(Com)