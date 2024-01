Siria: Ong, 12 morti nell’attacco israeliano di ieri a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 12 il numero dei morti dell'attacco aereo attribuito a Israele avvenuto ieri contro un edificio situato nel quartiere di Mezzeh di Damasco, la capitale della Siria. Lo riferisce oggi l’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio siriano con una rete di attivisti. Le vittime includono cinque iraniani, tra cui tre ufficiali del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, quattro siriani operanti nelle milizie sostenute dall'Iran, un cittadino iracheno e due libanesi. L'edificio preso di mira, distrutto da Israele durante l'attacco, si trovava in una zona ritenuta sicura nel quartiere Mezzeh di Damasco ed era di proprietà dei pasdaran iraniani. Nella stessa municipalità a sud-ovest del centro di Damasco vivono anche altri leader e comandanti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, del movimento della Jihad islamica palestinese e degli Hezbollah libanesi. Il Sohr riferisce di una vasta campagna di sicurezza in corso nell'area in risposta all'attacco di ieri: almeno due persone sono state arrestate, tra cui un sottufficiale. (Lib)