Cultura: Baglio (Pd), Teatro Roma occupato in maniera prepotente, presidio all'Argentina

- Occuparsi di Cultura non vuol dire occupare la Cultura. Oggi "siamo in presidio, dalle 16, davanti al Teatro Argentina. Diciamo no al colpo di mano di chi vuole strumentalizzare un'Istituzione preziosa per la Cultura della Capitale e del Paese in spregio delle regole e dei valori democratici che essa esprime". Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "La scelta di nominare il nuovo direttore del Teatro di Roma senza rispettare modalità e forme legali è una prepotenza inaccettabile, condotta nel silenzio assordante degli altri soci della Fondazione, Governo e Regione Lazio. Porteremo prestissimo in Assemblea capitolina, dove di recente abbiamo approvato un importante finanziamento di 1 milione di euro alla Fondazione, una mozione che faccia luce su queste condotte, per il rispetto che si deve alla storia, inclusiva e popolare, di un'Istituzione che appartiene a romane e romani e non a una sola parte politica". (Com)