Argentina: attività Pmi in calo del 27 per cento in un anno

- Il livello di attività delle piccole e medie imprese (Pmi) dell'Argentina ha registrato lo scorso dicembre un calo del 26,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo indica un rapporto pubblicato dalla Confederazione argentina delle medie imprese (Came), secondo cui "il significativo deprezzamento della valuta, l'aumento dell'inflazione e la modifica delle normative sulle importazioni" hanno generato "un'elevata incertezza" e un significativo calo dei consumi. Rispetto al novembre scorso, anche l'attività industriale ha subito una contrazione del 31,7 per cento. Secondo la Came, le Pmi hanno operato al 73,1 per cento delle proprie capacità, più o meno agli stessi livelli di novembre, e il crollo della produzione è legato soprattutto "al ritiro dai processi produttivi di alcuni macchinari privi di pezzi di ricambio disponibili e al ridimensionamento di alcune unità industriali in previsione di un periodo di recessione". A dicembre il 53,4 per cento delle aziende ha segnalato difficoltà a rifornirsi di scorte e a reperire materie prime necessarie per la produzione. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 410 piccole e medie industrie in tutto il Paese. Il settore che ha registrato i risultati peggiori è quello dei metalli, delle attrezzature e dei materiali di trasporto, con un calo annuo della produzione pari al 35,7 per cento, seguito dal comparto legno e mobili (-34,4 per cento). La migliore performance settoriale è stata quella del comparto tessile e abbigliamento, con un aumento del 3,3 per cento rispetto al periodo gennaio-dicembre 2022. (Abu)