Gaza: Hamas, attacco del 7 ottobre “un passo necessario”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco del 7 ottobre contro Israele è stato “un passo necessario” e una “risposta normale” a “tutti i complotti israeliani contro il popolo palestinese”. Lo riferisce il movimento islamista palestinese Hamas in un documento di 16 pagine, il primo suo rapporto pubblico sull’attacco. Nel “caos” intorno al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, “forse sono stati commessi degli errori a causa del rapido collasso del sistema militare e di sicurezza israeliano”, ammette Hamas, negando di aver preso di mira i civili, se non “per caso e durante gli scontri”. Circa 1.200 persone sono rimaste uccise in questo attacco senza precedenti, la maggior parte delle quali civili, i dati israeliani, inclusi più di 360 partecipanti del festival a Reim.(Res)