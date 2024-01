Germania: Soeder, Afd è un partito di estrema destra e anticostiuzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alternativa per la Germania (Afd) è un partito di estrema destra e anticostituzionale. Lo ha detto il primo ministro bavarese Markus Soeder, leader dell'Unione cristiano-sociale (Csu), al quotidiano “Handelsblatt”. "L'Afd non è altro che un partito di estrema destra di Putin", ha dichiarato Soeder. "Per essere chiari: considero l'AfD anticostituzionale", ha aggiunto il leader della Csu. Il leader della CSU ha fatto riferimento alla discussione sui piani di deportazione in corso in alcuni settori dell'AfD. "Questo è un classico modello nazista: voler provocare conflitti e condizioni da guerra civile per poi proporsi come potenza protettrice al comando". Se le autorità competenti, ovvero la Corte costituzionale, dovessero stabilire un principio di anticostituzionalità, Soeder si aspetta conseguenze fondamentali. "In tal caso, ad esempio, i membri del partito Afd non potrebbero più lavorare nel settore pubblico". Soeder ha accusato anche i partiti della coalizione di governo – socialdemocratici, Verdi e liberaldemocratici – per l'ascesa di consensi del partito di estrema destra."Afd sta raccogliendo molti elettori che sono semplicemente insoddisfatti e delusi", ha detto il leader della Csu. "Il miglior rimedio contro Afd sarebbe un cambio di governo a Berlino a favore dell'Unione cristiano-democratica e dell'Unione cristiano-sociale”, ha concluso Soeder. (Geb)