Forza Italia: Aurigemma, auguri di buon lavoro a Luisa Regimenti

20 luglio 2021

- "Desidero rivolgere le congratulazioni all'assessore Luisa Regimenti, eletta per acclamazione coordinatrice romana di Forza Italia, in occasione del congresso in corso all'Hotel Ergife. In questi mesi, ho avuto modo di apprezzare la serietà e la dedizione con cui svolge il suo ruolo all'interno della giunta regionale, e sono convinto che saprà fare altrettanto nella gestione del partito romano di FI. Per questo, le rinnovo gli auguri di buon lavoro. Allo stesso tempo, rivolgo un ringraziamento al commissario uscente di Fi Roma, il senatore Maurizio Gasparri, per il grande impegno profuso". Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.(Com)