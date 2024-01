Forza Italia: Regimenti, onorata per elezione, lavoriamo ad alternativa buongoverno per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra priorità - si legge - è quella di lavorare su Roma rafforzando il radicamento sul territorio del partito, lavorando per attrarre quella parte dei cittadini delusa dagli altri partiti che oggi diserta le urne. Vogliamo offrire risposte concrete, senza cedere a una politica urlata e a facili populismi, ai problemi di Roma a partire dalla lotta al degrado, dalla sicurezza, dai rifiuti, dal trasporto pubblico locale, dal recupero delle periferie ponendo particolare attenzione ai più fragili, alle persone con disabilità, alle donne, ai giovani, alla terza età. Siamo qui per dire ai romani che il declino della città non è irreversibile ma che con l'impegno di tutti la Capitale può risollevarsi e tornare ai livelli che le competono" conclude Regimenti. (Com)