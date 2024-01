Germania: Nouripour (Verdi), mettere al bando organizzazione giovanile di Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione giovanile di Alternativa per la Germania (Afd) deve essere messa al bando. Lo ha detto il leader dei Verdi, Omid Nouripour, all'emittente televisiva tedesca “Ard”. "Nella lotta contro gli estremisti di destra, lo Stato costituzionale non deve perdere di vista le organizzazioni di facciata legate ad Afd", ha dichiarato Nouripour. "Esse svolgono un ruolo decisivo nella creazione di reti e nel rafforzamento dell'odio e dell'agitazione. Organizzazioni come la 'Giovane Alternativa' lavorano apertamente contro la nostra democrazia e devono essere vietate", ha proseguito il leader verde. Questo sarebbe un "colpo efficace dello Stato di diritto contro le strutture estremiste", ha detto Nouripour. (Geb)