Gaza: "Wsj", da Usa, Egitto e Qatar nuova proposta diplomatica per Israele e Hamas

- Gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar hanno formulato una nuova proposta per convincere Israele e Hamas a impegnarsi in un processo diplomatico che prevedrebbe prima il rilascio degli ostaggi ancora detenuti dal gruppo islamista palestinese, poi il ritiro delle forze dello Stato ebraico da Gaza. Lo riferisce il "Wall Street Journal" citando fonti diplomatiche coinvolte nel tentativo di mediazione. Al momento nessuna delle parti in conflitto ha aderito ai termini della nuova proposta, ma secondo le fonti sia Israele che Hamas avrebbero manifestato la volontà di tornare al tavolo dei negoziati, in stallo dopo la fine dell'ultimo cessate il fuoco, lo scorso 30 novembre. I colloqui dovrebbero aver luogo già nei prossimi giorni al Cairo. Sempre oggi, 21 gennaio, il portale d'informazione "Axios" ha riferito dell'imminente partenza per l'Egitto e per il Qatar del rappresentante della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk. (segue) (Was)