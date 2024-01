Gaza: "Wsj", da Usa, Egitto e Qatar nuova proposta diplomatica per Israele e Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i mediatori non sarà facile, in ogni caso, raggiungere un accordo. Israele spinge per una pausa di due settimane dell'offensiva nella Striscia in cambio di nuovi scambi di prigionieri, ma resta riluttante a discutere di un cessate il fuoco permanente. Hamas, dall'altra parte, "cerca di ottenere il massimo vantaggio possibile" dagli ostaggi ed è disponibile a liberarne solo in cambio del rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi detenuti da Israele e di un cessate il fuoco definitivo. Secondo il "Wsj", il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar è disponibile a liberare altri ostaggi, ma vuole "un cessate il fuoco più lungo e migliori condizioni rispetto a quelle ottenute l'ultima volta". Usa, Egitto e Qatar sono comunque convinti che un nuovo accordo sugli ostaggi sia la chiave per arrivare a una più lunga cessazione delle ostilità. A favore dei mediatori, secondo una fonte egiziana, potrebbero giocare anche le divisioni all'interno del governo israeliano, con alcuni membri convinti della necessità di dare priorità al rilascio degli ostaggi. (Was)