Ungheria-Vietnam: Orban, Europa frustrata perché l'Asia si sviluppa più rapidamente

- L’Europa è frustrata dal fatto che l’Asia si sta sviluppando a un ritmo più rapido. Lo ha affermato il primo ministro Viktor Orban parlando al forum economico ungherese-vietnamita. “L’economia mondiale sta attraversando una profonda ristrutturazione: il vostro mondo – l’Asia – cresce inesorabilmente, l’Europa non riesce a tenere il passo con questo ritmo, e in Europa ciò provoca una certa frustrazione”, ha detto Orban come riferito dal sito web del governo. Secondo il primo ministro ungherese esistono due modelli di interazione con l’Est in Europa: alcuni ritengono che sia necessaria la “separazione”, altri, al contrario, sostengono la cooperazione. "Penso che ora siamo più numerosi a comprendere che il disaccoppiamento ci distruggerà ulteriormente e ci renderà meno competitivi. Il numero di paesi in Europa che preferiscono la cooperazione e sostengono l'interconnessione è in aumento", ha affermato Orban. (Vap)