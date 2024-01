Polonia: Duda, Commissione Ue ha bloccato fondi per favorire un cambio di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha bloccato i fondi Ue nel "tentativo di costringere la Polonia" a un avvicendamento delle forze politiche al governo. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda durante una conferenza stampa a Vilnius, in Lituania. "Non ho dubbi su quale sia stato il motivo per cui la Commissione europea ha bloccato i fondi del piano di ripresa nazionale. È stata un'azione puramente politica contro le precedenti autorità polacche", ha dichiarato Duda. "Un tentativo di costringere la Polonia a cambiare le sue autorità, ed è così che l'ho percepita, è così che la percepisco, e gli eventi attuali non fanno che confermarlo", ha aggiunto il capo dello Stato polacco. Duda ha anche detto di essere aperto a negoziati e proposte per vari cambiamenti nel sistema giudiziario polacco, ma non permetterà alcuna verifica rispetto ai giudici nominati durante il suo mandato. (Vap)