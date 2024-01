Autonomia: Borghi (Iv), Meloni la bloccherà dopo le Europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia “non è l'apocalisse ma il problema è farla bene, e il governo sta facendo un pasticcio”. Lo afferma a Skytg24 il capogruppo al Senato di Italia viva Enrico Borghi. “Il ddl Calderoli, che sarà approvato martedì, non regge perché in esso non ci sono né i Lep né il fondo di perequazione. E Meloni, dopo le elezioni europee, quando sarà molto più forte di Salvini, bloccherà l'autonomia proprio perché mancano i lep. Si tratta di una operazione politica", prosegue. “Inoltre – aggiunge –, il ddl non regge perché il testo degli articoli 116 e 117 della Costituzione è confusionario, e noi volevamo cambiarlo con il referendum del 2016, che venne affossato da alcuni, tra cui l'attuale segretaria del Pd Schlein”. “Se non facciamo l'autonomia su queste basi – conclude Borghi – aumenteremo solo la burocrazia". (Rin)