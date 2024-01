Ucraina: “The Times”, Lakshmi Mittal accusato di aver tratto profitti dal conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lakshmi Mittal, il presidente esecutivo del gruppo siderurgico Arcelor Mittal, avrebbe tratto profitto dal conflitto in Ucraina. È quanto emerge da un'indagine congiunta condotta dall'edizione domenicale del quotidiano britannico “The Times” e dall’organizzazione non governativa Global Witness. Il miliardario indiano, principale azionista del secondo produttore di acciaio al mondo, possiede parte di una società – di cui suo figlio è presidente – che ha acquistato petrolio russo per 2,75 milioni di euro dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Queste importazioni, secondo l'indagine, hanno fatto affluire nelle casse del Cremlino l'equivalente di centinaia di milioni di euro, secondo le stime basate sui dazi sull'export russi. Nel 2007 Mittal ha contribuito a fondare Hpcl-Mittal Energy Limited (Hmel), una joint venture tra la società pubblica Hindustan Petroleum Corporation Limited e Mittal Energy Investments, azienda di proprietà della famiglia dell'imprenditore. Entrambe le parti possiedono il 49 per cento di Hmel, mentre il resto è nelle mani da istituzioni finanziarie di Nuova Delhi. Aditya, il figlio di Lakshmi, è sia amministratore delegato di ArcelorMittal che presidente di Hmel. (segue) (Rel)