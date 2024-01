Ucraina: “The Times”, Lakshmi Mittal accusato di aver tratto profitti dal conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell’invasione dell’Ucraina, la società importava piccole quantità di greggio russo, ma a maggio del 2022, tre mesi dopo l’invasione dell’Ucraina, Hmel ha iniziato a importare ingenti quote di petrolio. Il mese scorso, secondo Kpler, la società che monitora il traffico di materie prime, Hmel importava circa 232 mila barili di greggio russo al giorno. I dati di Kpler mostrano che la società legata a Mittal ha importato circa sette milioni di tonnellate di greggio russo solo nei primi 18 mesi di guerra. Sulla base dei dazi imposti dalla Russia sulle sue esportazioni di petrolio, si stima che nei primi sette mesi del 2023 gli acquisti di Hmel abbiano portato al Cremlino l’equivalente di circa 722,8 milioni di euro. Tali operazioni non violano alcuna legge o sanzione in quanto l'India non ha aderito ai provvedimenti finanziari adottati contro la Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina ma, anzi, è diventata uno dei principali Paesi importatori di petrolio russo. Attualmente infatti, l'India rappresenta circa un quarto di tutte le esportazioni russe di petrolio greggio e raffinato. (Rel)