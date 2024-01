Germania: Steinmeier invita a formare un'"alleanza di tutti i democratici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha chiesto di formare una "alleanza di tutti i democratici" in Germania. "Non importa se vivono in campagna o in città, se sono giovani o anziani, con o senza una storia di migrazione", ha detto Steinmeier in un videomessaggio pubblicato oggi sulle manifestazioni contro l'estremismo di destra. "Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza anche questo fine settimana, in tutta la Germania, persone molto diverse tra loro, ma che hanno tutte una cosa in comune: si sono schierate contro la misantropia e l'estremismo di destra, vogliono vivere insieme liberamente e pacificamente in futuro", ha detto Steinmeier. Queste persone "danno coraggio a tutti noi", ha aggiunto il presidente. "Difendono la nostra Repubblica e la nostra Costituzione dai suoi nemici, difendono la nostra umanità", ha aggiunto il capo dello Stato tedesco. (segue) (Geb)