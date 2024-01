Germania: Steinmeier invita a formare un'"alleanza di tutti i democratici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della democrazia non dipende dal "volume dei suoi oppositori", ma dalla "forza di coloro che difendono la democrazia", ha affermato il presidente federale. "Dimostriamo che insieme siamo più forti". Venerdì e ieri, centinaia di migliaia di persone si sono riunite in tutto il Paese per partecipare a delle manifestazioni in difesa della democrazia e contro l'estremismo di destra. In molti luoghi, il numero di partecipanti è stato significativamente superiore a quanto previsto in anticipo. Altre proteste sono state annunciate per oggi pomeriggio in diverse città. (Geb)