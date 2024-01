Milano: Gelmini, Giunta Sala deve fare di più su sicurezza, casa e periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Sala deve fare di più sul tema della sicurezza, della casa e delle periferie, "non possiamo lasciare questi temi alla destra". Lo ha detto la vicesegretaria di Azione Maria Stella Gelmini, durante l'incontro con la cittadinanza a Milano. Oggi i gazebo organizzati dalla sezione milanese del partito in quattro punti periferici della città: in piazza Caserta, in via Grosotto, in piazza Selinunte e in piazza Cantoni. "In questo momento esistono due Milano. La Milano che corre, competitiva, e la Milano che ha delle criticità e che non deve essere lasciata indietro - ha continuato Gelmini - La presenza di Azione con i nostri consiglieri di municipio in questi territori sta a significare che vogliamo incalzare la giunta Sala rispetto alla soluzione di questi problemi. È chiaro che sono problemi che esistono da tanti anni e che si scontrano con i problemi di bilancio, ma non per questo può esserci da parte nostra un sentimento di rassegnazione. Noi non ci rassegniamo a questo stato di cose".(Rem)