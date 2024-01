Milano: Gelimini, Azione non è partito da ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo fare capire che Azione non è un partito da Ztl, come qualche volte viene rappresentato, ma un partito che è attento ai problemi dei cittadini, ai temi delle periferie, della sicurezza e della casa". Lo ha detto la vicesegretaria di Azione Maria Stella Gelmini, durante l'incontro con la cittadinanza a Milano. Oggi i gazebo organizzati dalla sezione milanese del partito in quattro punti periferici della città: in piazza Caserta, in via Grosotto, in piazza Selinunte e in piazza Cantoni. "Stiamo ascoltando i cittadini milanesi: c'è molta rabbia, molta delusione e molta preoccupazione e incertezza rispetto al futuro. E noi a questi sentimenti vogliamo dare risposte concrete nel quotidiano. Per questo voglio ringraziare i nostri consiglieri, la deputata Giulia Pastorella, il consigliere comunale Carmine Pacente e tutti i consiglieri di municipio di Azione perché insieme vogliamo porre all'attenzione di Sala le problematiche che i cittadini ci stanno raccontando". (Rem)