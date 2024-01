Cultura: Leodori, vicenda Teatro Roma dimostra che destra vuole prevaricare su tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arroganza e la voglia di prevaricare su tutto e tutti. Questa "è la destra e lo ha dimostrato anche nella vicenda della fondazione del Teatro di Roma, compiendo non solo uno sgarbo istituzionale ma una vera e propria prepotenza. Le politiche culturali della destra le conosciamo: sono inesistenti". Lo scrive in una nota Daniele Leodori, segretario Pd Lazio. In Regione "è recente la discussione sull'acquisto del teatro Eliseo - si legge nella nota -, a cui come gruppo del Partito Democratico ci siamo opposti, ottenendo di destinare le stesse risorse a tutto il sistema. Questa è la nostra visione per il settore, una cultura alla portata di tutti. E di questo parleremo domani, alle ore 18, all'incontro che abbiamo organizzato come Pd Lazio al cinema Andromeda di Primavalle. La cultura è un lievito, come ci ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica Mattarella, è conoscenza e coscienza. Ci vediamo domani per parlare di politiche culturali"(Com)