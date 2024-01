Forza Italia: assessore scuola Lazio, Regimenti scelta che premia capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso che esprimere i miei migliori auguri di buon lavoro a Luisa Regimenti eletta per acclamazione coordinatore di Forza Italia a Roma". Così in una nota l'assessore regionale del Lazio al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni. "Una scelta che premia la capacità, il merito e la determinazione di chi ha dimostrato anche nel ruolo di assessore alla sicurezza della giunta Rocca di avere a cuore il bene delle nostre comunità ed una grande attitudine all'ascolto e alla risoluzione delle criticità che contraddistinguono i nostri territori. Forza Italia continuerà a crescere a Roma e nel Lazio con il supporto di tutti i moderati e di tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo allo sviluppo delle nostre comunità. La fase congressuale del nostro partito è l'ennesima dimostrazione di come democrazia e partecipazione siano il perno della buona politica". (Com)