Anzio: bambini della catechesi depongono omaggio floreale alle vittime civili della guerra

- Si è svolta questa mattina al Cimitero Civile di Anzio, una cerimonia durante la quale è stato deposto un omaggio floreale, da parte della Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Arancio, in rappresentanza dell'Amministrazione, e da parte dei gruppi delle catechesi della Chiesa Madre dei SS. Pio e Antonio e di Santa Maria Monte del Carmelo, che hanno spontaneamente richiesto di poter contribuire, con un la loro presenza, ad onorare le vittime civili della guerra. Il corteo si è poi spostato verso una tomba, in cui è sepolta una famiglia interamente sterminata nel 1944. individuata a simbolo di tutte quelle in cui riposano i cittadini di Anzio, che hanno perso la vita sotto le bombe. "Oggi - si legge in una nota del comune - , i coetanei di quei bambini deceduti 80 anni fa, con compostezza e partecipazione, li hanno omaggiati con fiori e preghiere, perchè non siano mai dimenticati".(Com)