Migranti: procura di Sfax apre indagine su caso barchino fantasma con 40 giovani a bordo

- Si sono perse le tracce della quarantina di tunisini partiti alla volta dell'Italia da Sfax, la notte tra il 10 e l'11 gennaio, presumibilmente su un barchino di ferro. Le autorità locali hanno riferito che non vi è traccia né dell'imbarcazione né dei passeggeri. Il pubblico ministero di Sfax, Hichem Ben Ayed, ha confermato che finora nessuno dei dispersi è stato ritrovato, mentre le operazioni della Guardia costiera e delle unità specializzate della Guardia nazionale, in collaborazione con la Marina tunisina, proseguono incessantemente. Lo ha riferito oggi il quotidiano francofono "La Presse", evidenziando che la procura ha aperto un'indagine "contro chiunque sia coinvolto nel caso, per partecipazione all'organizzazione di operazioni di immigrazione clandestina". (segue) (Tut)