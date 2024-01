Migranti: procura di Sfax apre indagine su caso barchino fantasma con 40 giovani a bordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, la stessa Guardia costiera tunisina aveva indicato di aver messo in campo tutte le unità a disposizione, per il pattugliamento del tratto di costa tra Sfax e Mahdia, via mare, terra e aria. Secondo quanto riferito ad "Agenzia Nova", che da giorni è impegnata a seguire la vicenda, i dispersi sarebbero tutti giovanissimi, tra i 17 e i 30 anni, originari di El Hancha, nei pressi di Sfax. Si tratta di un villaggio con poco più di 7.000 anime, per cui l'assenza dei ragazzi non è passata inosservata. Le famiglie e gli amici hanno diramato l'allarme a partire dal 12 gennaio, dopo aver perso ogni contatto con i giovani. Alcuni sono scesi in strada, bloccando il traffico nei giorni successivi per chiedere alle autorità di fare tutto il possibile per trovarli. (segue) (Tut)