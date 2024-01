Migranti: procura di Sfax apre indagine su caso barchino fantasma con 40 giovani a bordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nova" ha anche contattato la questura di Agrigento per verificare, tramite le foto dei ragazzi tunisini, diffuse sui social, se per caso il barchino fantasma fosse arrivato in Italia, ma gli agenti di Polizia hanno escluso questa possibilità, chiarendo che "una volta sbarcati i migranti vengono messi in condizione di contattare le proprie famiglie". Gli agenti hanno anche escluso la possibilità che un barchino possa arrivare sulle coste italiane senza essere intercettato dai droni. I volti dei ragazzi, inoltre, non sono stati riconosciuti tra le foto di identificazione scattate ai migranti giunti nelle scorse ore nell'isola di Lampedusa. Sebbene i ragazzi non siano stati trovati, né vivi né morti, col passare delle ore, si allontana anche l'ipotesi che possano essere stati spinti dalle onde verso le coste libiche. (Tut)