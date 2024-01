Rpt - Europee: Tajani, tra Meloni e Schlein milioni di astenuti, a Roma lavoro importante per attrarli in FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- (ripetizione con titolo corretto) In Italia a Roma "tra Meloni e Schlein ci sono milioni di persone che non vanno a votare, dobbiamo chiamare a raccolta quei cittadini: questo deve essere l'impegno di Forza Italia" per le prossime elezioni europee "e deve esserlo soprattutto a Roma che è la Capitale d'Italia. Luisa Regimenti avrà un compito impegnativo da domani". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'hotel Ergife di Roma per il congresso romano del partito. Tajani ha ricordato: "Ho chiesto di cambiare lo statuto perché Forza Italia ha avuto un solo presidente ed è Silvio Berlusconi, io non sono erede di Silvio Berlusconi ma tutti voi siete gli eredi di Berlusconi", ha concluso. (Rer)